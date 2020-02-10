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Пензенская область намерена нарастить объемы экспорта продукции АПК

17:20 | 10.02.2020 | АПК

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Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Пензенская область планирует увеличить объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса в 2020 году. Об этом заявил заместитель председателя правительства Пензенской области – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Пензенская область намерена нарастить объемы экспорта продукции АПК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наше сельское хозяйство становится все более экспортно ориентированным. В 2020 году ожидается увеличение производства продукции сельского хозяйства на 7% к уровню 2019 года в сопоставимой оценке. В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» планируется увеличить объем экспорта продукции АПК на 20%», — сказал он в ходе рабочего совещания с представителями аграрных предприятий региона.

Министр уточнил, что сельхозпродукция преобладает в товарной структуре экспорта Пензенской области — на ее долю приходится 36%, при этом лидирующую позицию намечено сохранить.

«По итогам реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК Пензенской области» целевой показатель, по оперативным данным, составил 97,4 млн. долларов, или 110,7% к уровню 2018 года», — цитирует Андрея Бурлакова пресс-служба Минсельхоза региона.

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