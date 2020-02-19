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В Пензенской области в 2019 году произведена сельхозпродукция на 103 млрд. рублей

14:15 | 19.02.2020 | АПК

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Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Сельскохозяйственная продукция более чем на 103 млрд. рублей произведена в Пензенской области в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

В Пензенской области в 2019 году произведена сельхозпродукция на 103 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации Росстата, основной объем пришелся на сельскохозяйственные организации, которые произвели продукцию на 73,5 млрд. рублей.

Хозяйствами населения выпущена продукция почти на 18 млрд. рублей, фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями — на 11,6 млрд. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 2019 года к уровню 2018-го составил в сопоставимых ценах 112,6%.

По отдельным категориям наблюдаются следующие значения показателя: сельскохозяйственные организации — 116,9%, хозяйства населения — 102%, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели — 107,2%.

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