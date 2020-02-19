В Пензенской области в 2019 году произведена сельхозпродукция на 103 млрд. рублей АПК

Пенза, 19 февраля 2020. PenzaNews. Сельскохозяйственная продукция более чем на 103 млрд. рублей произведена в Пензенской области в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Росстата, основной объем пришелся на сельскохозяйственные организации, которые произвели продукцию на 73,5 млрд. рублей.

Хозяйствами населения выпущена продукция почти на 18 млрд. рублей, фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями — на 11,6 млрд. рублей.

Индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам 2019 года к уровню 2018-го составил в сопоставимых ценах 112,6%.

По отдельным категориям наблюдаются следующие значения показателя: сельскохозяйственные организации — 116,9%, хозяйства населения — 102%, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели — 107,2%.