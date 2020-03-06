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В Сердобском районе введена первая очередь крупного молочного комплекса

10:44 | 06.03.2020 | АПК

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Сердобск, 6 марта 2020. PenzaNews. Первая очередь молочного комплекса замкнутого цикла «Русмолко» (дочерняя компания сингапурской Olam International) на 5,2 тыс. голов дойного стада введена в эксплуатацию в Сердобском районе Пензенской области.

В Сердобском районе введена первая очередь крупного молочного комплекса

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, комплекс состоит из семи коровников, четырех телятников, доильно-молочного блока с двумя доильными залами «Карусель», комбифуражного склада и силосно-сенажных траншей для хранения запаса кормов.

В настоящее время поголовье крупного рогатого скота составляет 5 тыс. голов, суточный надой — около 40 тонн молока-сырья.

По данным ведомства, в перспективе предусмотрено расширение комплекса, в результате поголовье превысит 16 тыс. голов, производство молока вырастет до 250 тонн в день.

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