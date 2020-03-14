На создание и развитие малых форм хозяйствования в 2020 году направят 224 млн. рублей АПК

Пенза, 14 марта 2020. PenzaNews. 224 млн. рублей будет направлено из средств федерального и регионального бюджетов на создание и развитие малых форм хозяйствования в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

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По данным ведомства, планируется организовать 49 новых производств.

Малый агробизнес сможет получить финансовые средства в рамках программных мероприятий, направленных на поддержку начинающих фермеров, развитие семейных ферм и сельскохозяйственной кооперации.

Также будет оказываться поддержка по линии развития отраслей растениеводства и животноводства. По информации Минсельхоза Пензенской области, в текущем году субъекты малого бизнеса — единственные получатели средств поддержки на проведение агротехнологических работ. Фермерам будет направлено 108,7 млн. рублей средств консолидированного бюджета.

Кроме того, предусмотрены субсидии на повышение молочной продуктивности. На эти цели намечено направить 263 млн. рублей средств консолидированного бюджета.