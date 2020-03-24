EN
02:44:59 Среда, 25 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области увеличат посевные площади

17:41 | 24.03.2020 | АПК

Печать

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Посевные площади составят в Пензенской области в 2020 году 1 млн. 445 тыс. га, что на 26 тыс. га больше, чем в 2019-м. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В Пензенской области увеличат посевные площади. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать площадь в 836,3 тыс. га», — уточнил он.

По словам Андрея Бурлакова, для проведения весеннего сева необходимо 78,1 тыс. тонн семян яровых культур, при этом имеется 86,9 тыс. тонн.

Министр добавил, что в сельхозорганизациях имеется 4 тыс. 890 тракторов, 2 тыс. 615 культиваторов, 211 комбинированных агрегатов, 2 тыс. 118 сеялок, 231 высокотехнологичный посевной комплекс, 930 дисковых борон и дискаторов, 414 разбрасывателей минеральных удобрений.

По данным пресс-службы Минсельхоза Пензенской области, на финансирование весенних полевых работ требуется 6,2 млрд. рублей, в том числе планируется привлечь 5,1 млрд. рублей кредитных средств.

Новости партнеров
Читайте также
В Чемодановке 71-летнюю пенсионерку заподозрили в краже В Заре пройдет акция «Сад памяти — сад жизни»
Госпитализированные в Пензе пациентки с коронавирусом не являются родственницами В Пензе ликвидирована нарколаборатория
Госпитализированной с подозрением на коронавирус жительнице Пензы 77 лет В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 650 человек
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама