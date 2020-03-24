В Пензенской области увеличат посевные площади АПК

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Посевные площади составят в Пензенской области в 2020 году 1 млн. 445 тыс. га, что на 26 тыс. га больше, чем в 2019-м. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Зерновые и зернобобовые культуры будут занимать площадь в 836,3 тыс. га», — уточнил он.

По словам Андрея Бурлакова, для проведения весеннего сева необходимо 78,1 тыс. тонн семян яровых культур, при этом имеется 86,9 тыс. тонн.

Министр добавил, что в сельхозорганизациях имеется 4 тыс. 890 тракторов, 2 тыс. 615 культиваторов, 211 комбинированных агрегатов, 2 тыс. 118 сеялок, 231 высокотехнологичный посевной комплекс, 930 дисковых борон и дискаторов, 414 разбрасывателей минеральных удобрений.

По данным пресс-службы Минсельхоза Пензенской области, на финансирование весенних полевых работ требуется 6,2 млрд. рублей, в том числе планируется привлечь 5,1 млрд. рублей кредитных средств.