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Производство яиц в Пензенской области по итогам I квартала выросло более чем на 11%

14:37 | 23.04.2020 | АПК

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Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Объемы производства яиц в Пензенской области выросли на 11,1% по итогам I квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — с 56,9 млн. до 63,2 млн. штук. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Производство яиц в Пензенской области по итогам I квартала выросло более чем на 11%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 51,8% от общего объема. С января по март текущего года в них произведено 32,7 млн. штук яиц, что на 5,9% меньше, чем год назад. Яйценоскость одной курицы-несушки в сельхозорганизациях в январе-марте 2020 года составила 59 яиц, что на 3,3% меньше, чем в I квартале 2019-го.

В хозяйствах населения произведено 20,2% от общего объема. Они также демонстрируют негативную динамику: производство уменьшилось на 1,2% — до 12,8 млн. штук.

На долю крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходится 28% от общего объема. Ими произведено 17,7 млн. штук яиц, что на 92,9% больше, чем в I квартале 2019 года.

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