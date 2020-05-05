В Пензенской области на мелиорацию сельхозземель направят более 181 млн. рублей АПК

Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. 181,2 млн. рублей будет направлено на реализацию мероприятий по мелиорации земель сельхозназначения в Пензенской области в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«Согласно заключенному соглашению между правительством Пензенской области и Минсельхозом России, региону будет направлено на проведение мероприятий по мелиорации 166,7 млн. рублей федеральных средств», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что оставшаяся сумма на работы по известкованию, на проведение гидромелиоративных и культуртехнических мероприятий будет добавлена из регионального бюджета.

По данным министерства сельского хозяйства России, в целом в стране на проведение мелиоративных мероприятий в 2020 году из федерального бюджета будет направлено 8,5 млрд. рублей, что на 10,4% больше, чем в 2019-м.

Объем господдержки по ведомственной программе «Развитие мелиоративного комплекса России» составит 6,2 млрд. рублей, в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК» — 2,3 млрд. рублей.