В Пензенской области в I квартале 2020 года произведено 117 тонн рыбы АПК

Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. 117 тонн рыбы произведено на территории Пензенской области в I квартале 2020 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«По итогам заседания комиссии по определению границ рыбоводных участков Пензенской области в регионе сформировано четыре новых участка. Они расположены на территории Иссинского, Каменского, Колышлейского и Наровчатского районов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на данный момент заключено 149 договоров пользования рыбоводными участками для осуществления товарного рыбоводства.

«Выращиваются следующие виды рыб: карп, толстолобик, белый амур. Также рыбоводные хозяйства Пензенской области занимаются производством рыбопосадочного материала», — пояснили в Минсельхозе.