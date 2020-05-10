Продукция сельского хозяйства на 13,1 млрд. рублей произведена в регионе в I квартале АПК

Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. Продукция сельского хозяйства на 13,1 млрд. рублей, по предварительным данным, произведена в Пензенской области в I квартале 2020 года, что в сопоставимой оценке на 13,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензастата.

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«Сельскохозяйственными организациями произведено 85,1% всей продукции сельского хозяйства (в первом квартале 2019 года — 83,5%); хозяйствами населения — 9,7% (11,3%), крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями — 5,2% (5,2%)», — уточнили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики.

В пресс-службе добавили, что в I квартале 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019-го производство в сельхозорганизациях возросло на 16%, в КФХ и у индивидуальных предпринимателей — на 12,7%, в хозяйствах населения снизилось на 3,2%.

«В настоящее время в сельском хозяйстве производится 13% валового регионального продукта, здесь занято более 9% от численности работающего населения», — отметили в Пензастате.