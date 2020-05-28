EN
17:59:26 Четверг, 28 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 66 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 581 человек выздоровел, 17 пациентов умерли

В Пензенской области известкование кислых почв проведут на 26 тыс. га

17:23 | 28.05.2020 | АПК

Печать

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Мероприятия по известкованию кислых почв на площади 26 тыс. га планируется провести в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Эдуард Каташов.

В Пензенской области известкование кислых почв проведут на 26 тыс. га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время на поля завезено 125 тыс. тонн мелиорантов. Работы по внесению мелиоранта начнутся после завершения весеннего сева», — сказал он в ходе совещания, посвященного выполнению плана 2020 года по известкованию кислых почв, которое провел первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов в формате видеоконференции в четверг, 28 мая.

Эдуард Каташов отметил, что в 2019 году были проведены мероприятия по известкованию почв на площади 22,7 тыс. га.

«План по раскислению перевыполнен на 51%», — цитирует заместителя министра пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Возбуждено дело о мошенничестве при проведении капремонта в доме на улице Рахманинова Валерию Капашину предлагается присвоить звание «Почетный гражданин Пензенской области»
В Пензенской области в апреле оборот общественного питания упал на 50,3% Разметку на отремонтированные зареченские дороги нанесут в июне
В Пензе 11 человек задержаны по делу о мошенничестве с газовым оборудованием В Пензенской области решено возобновить плановую вакцинацию детей
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама