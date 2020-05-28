В Пензенской области известкование кислых почв проведут на 26 тыс. га АПК

Пенза, 28 мая 2020. PenzaNews. Мероприятия по известкованию кислых почв на площади 26 тыс. га планируется провести в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Эдуард Каташов.

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«В настоящее время на поля завезено 125 тыс. тонн мелиорантов. Работы по внесению мелиоранта начнутся после завершения весеннего сева», — сказал он в ходе совещания, посвященного выполнению плана 2020 года по известкованию кислых почв, которое провел первый замглавы Минсельхоза России Джамбулат Хатуов в формате видеоконференции в четверг, 28 мая.

Эдуард Каташов отметил, что в 2019 году были проведены мероприятия по известкованию почв на площади 22,7 тыс. га.

«План по раскислению перевыполнен на 51%», — цитирует заместителя министра пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.