В Пензенской области яровой сев проведен на площади более 910 тыс. га АПК

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. Яровой сев проведен в Пензенской области на площади более 910,3 тыс. га. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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«Посевы яровых зерновых и зернобобовых культур занимают площадь в 450 тыс. га», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что технические культуры посажены на 372,4 тыс. га, в том числе сахарная свекла — на 52,3 тыс. га, подсолнечник — на 240 тыс. га.

«Сельхозтоваропроизводители хозяйств всех форм собственности посадили картофель на площади 28,2 тыс. га, овощи — на 5,4 тыс. га», — сказали в министерстве.

В Минсельхозе региона отметили, что план по яровому севу выполнен в хозяйствах Башмаковского, Бековского, Городищенского, Земетчинского, Наровчатского, Никольского, Сосновоборского и Тамалинского районов.