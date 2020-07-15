Производство молока в Пензенской области выросло в январе-июне на 11,2% АПК

Пенза, 15 июля 2020. PenzaNews. 192,1 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области в январе-июне 2020 года, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Более половины от общего объема — 101,1 тыс. тонн, или 52,6% — приходится на долю сельхозорганизаций. Рост по сравнению с первым полугодием 2019 года составил 18,7%.

Удельный вес крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме вырос до 15,9%. В январе-июне текущего года они произвели 30,5 тыс. тонн молока, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого.

Хозяйства населения продемонстрировали падение: в первой половине 2020 года они произвели 60,5 тыс. тонн молока, что на 0,4% меньше, чем годом ранее. Их удельный вес в общем объеме составил 31,5%.