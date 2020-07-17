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В Пензенской области стартовала уборочная кампания

18:30 | 17.07.2020 | АПК

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Пенза, 17 июля 2020. PenzaNews. Уборочная кампания стартовала на территории Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

В Пензенской области стартовала уборочная кампания. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первыми к уборке сельхозкультур приступили аграрии Неверкинского района», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в хозяйстве «Сюган» озимая пшеница обмолочена с площади 50 га, урожайность на 7 центнеров с га выше уровня прошлого года.

«В 2020 году сельскохозяйственным товаропроизводителям Пензенской области предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 848,5 тыс. га, подсолнечник — 267,1 тыс. га, сахарную свеклу — 52,9 тыс. га, картофель — 25,9 тыс. га, овощи — 5,5 тыс. га», — добавили в Минсельхозе.

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