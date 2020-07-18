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Пензенская область получит 14,1 млн. рублей на развитие производства масличных культур

12:30 | 18.07.2020 | АПК

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Пенза, 18 июля 2020. PenzaNews. 14,1 млн. рублей будет предоставлено Пензенской области из консолидированного бюджета РФ на стимулирование производства масличных культур, в том числе 13,9 млн. рублей поступит из федерального бюджета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

Пензенская область получит 14,1 млн. рублей на развитие производства масличных культур. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Между правительством Пензенской области и Минсельхозом России заключено соглашение о предоставлении поддержки в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что всего 39 регионам, с которыми подписаны такие соглашения, на стимулирование увеличения производства рапса и сои уже перечислено 3,3 млрд. рублей.

В министерстве уточнили, что предусмотрена, в частности, поддержка экспортно ориентированных элеваторов и аккредитации ветлабораторий для обеспечения выдачи ими необходимой документации при отгрузке продукции АПК на экспорт.

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