Пензенская область получит 14,1 млн. рублей на развитие производства масличных культур АПК

Пенза, 18 июля 2020. PenzaNews. 14,1 млн. рублей будет предоставлено Пензенской области из консолидированного бюджета РФ на стимулирование производства масличных культур, в том числе 13,9 млн. рублей поступит из федерального бюджета. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Минсельхоза региона.

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«Между правительством Пензенской области и Минсельхозом России заключено соглашение о предоставлении поддержки в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что всего 39 регионам, с которыми подписаны такие соглашения, на стимулирование увеличения производства рапса и сои уже перечислено 3,3 млрд. рублей.

В министерстве уточнили, что предусмотрена, в частности, поддержка экспортно ориентированных элеваторов и аккредитации ветлабораторий для обеспечения выдачи ими необходимой документации при отгрузке продукции АПК на экспорт.