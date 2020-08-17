Производство мяса в Пензенской области в январе-июле выросло на 11,2% АПК

Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. 241,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области в январе-июле 2020 года, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Сельскохозяйственные организации за семь месяцев текущего года произвели 94,4% от общего объема — 228,1 тыс. тонн. Рост к аналогичному периоду 2019 года — 12,1%.

Удельный вес хозяйств населения составил в общем объеме 4,8%. На их долю пришлось 11,7 тыс. тонн продукции, что на 3,1% меньше, чем в январе-июле прошлого года.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели за семь месяцев 2020 года 1,8 тыс. тонн скота и птицы на убой, объемы сократились на 1,2%. Удельный вес таких производителей в общем объеме составил 0,8%.