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Производство молока в Пензенской области выросло в январе-июле на 10,8%

14:16 | 17.08.2020 | АПК

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Пенза, 17 августа 2020. PenzaNews. 229,4 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области в январе-июле 2020 года, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Производство молока в Пензенской области выросло в январе-июле на 10,8%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Более половины от общего объема — около 119,6 тыс. тонн, или 52,1% — приходится на долю сельхозорганизаций. Рост по сравнению с январем-июлем 2019 года составил 19%.

Удельный вес крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме составил 15,5%. В январе-июле текущего года они произвели почти 35,5 тыс. тонн молока, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период прошлого.

Хозяйства населения продемонстрировали падение: в январе-июле 2020 года они произвели около 74,4 тыс. тонн молока, что на 0,5% меньше, чем годом ранее. Их удельный вес в общем объеме составил 32,4%.

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