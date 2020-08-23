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В Пензенской области намолочено более 2 млн. тонн зерна

11:08 | 23.08.2020 | АПК

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Пенза, 23 августа 2020. PenzaNews. Аграрии Пензенской области намолотили более 2 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области намолочено более 2 млн. тонн зерна. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сельхозпредприятиях региона намолочено 1 млн. 389 тыс. тонн озимой пшеницы, 22,9 тыс. тонн озимой ржи. Получено 139 тыс. тонн яровой пшеницы. Валовой сбор ячменя составляет 364,7 тыс. тонн, гороха — 53,7 тыс. тонн, овса — 33,3 тыс. тонн», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по урожайности зерновых и зернобобовых культур Пензенская область с показателем 41 центнер с га сохраняет лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.

«В текущем году в планах аграриев получить около 3 млн. тонн зерна», — отметили в Минсельхозе.

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