У прокуратуры возникли претензии к пометохранилищу «ПензаМолИнвеста» АПК

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Прокуратура Спасского района Пензенской области выявила нарушения природоохранного законодательства, допущенные руководством ООО «ПензаМолИнвест» (входит в ГК «Дамате») при эксплуатации пометохранилища. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте прокуратуры региона в среду, 9 сентября.

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«Установлено, что при эксплуатации пометохранилища ООО «ПензаМолИнвест» не соблюдаются требования к обработке птичьего помета. Само пометохранилище не поставлено на учет объектов негативного воздействия на окружающую среду, отсутствует проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что руководителю компании «ПензаМолИнвест» внесено представление, в отношении виновного должностного лица инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях по трем статьям КоАП РФ — ст. 8.1 «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов», ст. 8.46 «Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений» и ч. 7 ст. 8.2 «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль», — отмечается в сообщении.