Сельскохозяйственную микроперепись проведут в Пензенской области в 2021 году АПК

Пенза, 16 октября 2020. PenzaNews. Исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Николай Симонов подписал распоряжение облправительства об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории региона.

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«Создать межведомственную комиссию по организации подготовки и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Пензенской области и утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению», — говорится в тексте документа.

В нем добавляется, что министерству сельского хозяйства Пензенской области необходимо оказать содействие в предоставлении Пензастату сведений о землепользователях, проживающих в соответствующих городских округах и муниципальных районах, с указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовье скота, актуализированных по состоянию на 1 июля 2020 года на основании данных учета личных подсобных хозяйств.

«Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных районов Пензенской области создать комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», — сказано в распоряжении.

Согласно приложению к документу, сформированную в регионе межведомственную комиссию возглавил Николай Симонов.