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В Пензенской области в январе-сентябре произведено 299,3 тыс. тонн молока

09:59 | 17.10.2020 | АПК

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Пенза, 17 октября 2020. PenzaNews. 299,3 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области в январе-сентябре 2020 года, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области в январе-сентябре произведено 299,3 тыс. тонн молока. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Более половины от общего объема — около 156,8 тыс. тонн, или 52,4% — приходится на долю сельхозорганизаций. Рост по сравнению с январем-сентябрем 2019 года составил 20,5%.

Удельный вес крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме составил 14,9%. За девять месяцев текущего года они произвели около 44,7 тыс. тонн молока, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого.

Хозяйства населения продемонстрировали падение: в январе-сентябре 2020 года они произвели 97,9 тыс. тонн молока, что на 0,8% меньше, чем за девять месяцев 2019-го. Их удельный вес в общем объеме составил 32,7%.

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