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В Пензенской области объемы производства яиц в январе-сентябре выросли на 16,7%

15:16 | 17.10.2020 | АПК

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Пенза, 17 октября 2020. PenzaNews. Объемы производства яиц в Пензенской области в январе-сентябре 2020 года выросли до 236,2 млн. штук, что на 16,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области объемы производства яиц в январе-сентябре выросли на 16,7%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Удельный вес сельскохозяйственных организаций составил в общем объеме 46%. Они произвели около 108,6 млн. штук яиц, рост — 16,1%.

На долю хозяйств населения пришлось 34,5%. Ими произведено 81,5 млн. штук яиц — на 0,9% меньше, чем за январь-сентябрь 2019 года.

Продукция крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей в общем объеме составила 19,5%. Ими произведено более 46 млн. штук яиц, что на 73,1% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

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