В Пензенской области подведены итоги уборочной кампании АПК

Пенза, 21 ноября 2020. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области подвело итоги уборочной кампании 2020 года.

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По информации ведомства, аграрии получили 3,33 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности в хозяйствах региона 40,1 центнера с га. При этом в 2019 году урожай зерновых и зернобобовых в первоначально оприходованном весе составлял 1,99 млн. тонн при средней урожайности 26,6 центнера с га.

В текущем году собрано 227 тыс. тонн кукурузы на зерно, средняя урожайность — 75,7 центнера с га. В 2019-м валовой сбор в первоначально оприходованном весе составлял 196 тыс. тонн при средней урожайности 64 центнера с га.

Также в Пензенской области получено 1,78 млн. тонн сахарной свеклы при средней урожайности 342 центнера с га. Урожай подсолнечника составил 530 тыс. тонн.

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году достигла в Пензенской области 1 млн. 449 тыс. га, что на 31 тыс. га больше по сравнению с 2019-м. 59% было занято зерновыми и зернобобовыми культурами.

Сельскохозяйственными товаропроизводителями было внесено 68,2 тыс. тонн действующего вещества минеральных удобрений, что на 6% превышает показатель 2019 года. На 1 га посевной площади внесено 47 кг действующего вещества минеральных удобрений, прежде этот показатель составлял 45 кг. Было произвестковано 23,2 тыс. га кислых почв.

Аграриями региона приобретено 120 тракторов, 66 зерноуборочных комбайнов, девять кормоуборочных комбайнов и 370 единиц прицепной сельскохозяйственной техники.

Для успешного проведения сезонных полевых работ сельскохозяйственным товаропроизводителям было выделено 437,4 млн. рублей средств консолидированного бюджета.