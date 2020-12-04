«Курск АгроАктив» планирует заняться производством семян пшеницы и сои в Пензенской области АПК

Пенза, 4 декабря 2020. PenzaNews. ООО «Курск АгроАктив» планирует заняться производством семян пшеницы и сои на территории Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Стоимость инвестпроекта, предусматривающего создание необходимой инфраструктуры, составляет 400 млн. рублей.

В пятницу, 4 декабря, правительство области и «Курск АгроАктив» заключили протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству. Свои подписи под документом поставили губернатор Иван Белозерцев и заместитель генерального директора компании Нина Миронова.

В настоящее время ООО «Курск АгроАктив» работает в шести субъектах федерации, включая Пензенскую область, где под управлением компании находится 55 тыс. га земли.