Новая лаборатория «Дамате» получила лицензию на проведение исследований АПК

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Новая ветеринарная лаборатория «Дамате», построенная в 2020 году в Нижнеломовском районе Пензенской области в непосредственной близости от завода по убою и переработке индейки, получила лицензию на экспериментальные, диагностические исследования микроорганизмов – возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, а также право выдавать заключения по их результатам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 21 января.

Фото: пресс-служба ГК «Дамате»

«Заключения лаборатории теперь имеют юридическую силу на всей территории России», — подчеркивается в пресс-релизе.

В нем уточняется, что 113 единиц высокотехнологичного оборудования позволяют проводить более 300 различных видов исследований.

«Благодаря современной лаборатории компания «Дамате» усилила контроль за качеством и безопасностью готовой продукции и теперь имеет возможность оперативно проводить проверку производственной среды, анализ используемого сырья и кормов», — сказано в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что выдаче лицензии предшествовала длительная работа, которая включала в себя согласование проекта лаборатории управлением Роспотребнадзора по Пензенской области, обучение сотрудников, получение ими сертификатов, аттестацию рабочих мест по условиям труда, подготовку внутренних документов системы менеджмента качества.

«Лаборатория также прошла проверку соблюдения требований по биологической безопасности, защите населения и охране окружающей среды, получив соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности проведения работ. [...] В настоящий момент штат лаборатории укомплектован высококлассными специалистами, среди них — ветеринарные врачи, инженеры-микробиологи, лаборанты и санитары. Сотрудники приступили к проведению полноценных исследований», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ближайшее время объект будет рекомендован как методическая платформа и образец внедрения инновационных решений в этой области.

Комментируя получение лицензии, генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров подчеркнул, что сотрудничество собственной лаборатории, отдела качества и производственной ветеринарно-санитарной службы дает возможность оперативного мониторинга всей технологической цепочки «от яйца до прилавка».

«С помощью полученных данных специалисты анализируют ситуацию, своевременно реагируют на отклонения. При этом у компании теперь нет потребности обращаться в сторонние организации», — сказал он.