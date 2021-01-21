В Пензенской области в 2020 году произведено более 430 тыс. тонн скота и птицы на убой АПК

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. 430,1 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, по предварительным данным, произведено в Пензенской области в 2020 году, что на 10,4% по сравнению с 2019-м. Такие сведения Пензастат обнародовал в четверг, 21 января.

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Сельскохозяйственные организации в прошлом году произвели 92,5% от общего объема — 398 тыс. тонн. Рост к показателю 2019 года составил 11,6%.

Удельный вес хозяйств населения в общем объеме уменьшился до 6,6%. На их долю пришлось около 28,2 тыс. тонн продукции, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели произвели в 2020 году 3,9 тыс. тонн скота и птицы на убой, рост к 2019-му достиг 8%. Удельный вес таких производителей в общем объеме по-прежнему составил 0,9%.