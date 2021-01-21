В Пензенской области в 2020 году произведено более 384 тыс. тонн молока АПК

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Около 384,3 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области в 2020 году, что на 11,6% больше по сравнению с 2019-м. Такие сведения Пензастат обнародовал в четверг, 21 января.

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Более половины от общего объема — 211,5 тыс. тонн, или 55% — приходится на долю сельхозорганизаций. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 22,5%.

Хозяйства населения продемонстрировали падение: в 2020-м они произвели 118,2 тыс. тонн молока, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Их удельный вес в общем объеме составил 30,8%.

На долю крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей пришлось 14,2%. В прошлом году они произвели около 54,6 тыс. тонн молока, рост составил 6,3%.