EN
17:13:12 Четверг, 21 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области в 2020 году произведено более 384 тыс. тонн молока

15:20 | 21.01.2021 | АПК

Печать

Пенза, 21 января 2021. PenzaNews. Около 384,3 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области в 2020 году, что на 11,6% больше по сравнению с 2019-м. Такие сведения Пензастат обнародовал в четверг, 21 января.

В Пензенской области в 2020 году произведено более 384 тыс. тонн молока. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Более половины от общего объема — 211,5 тыс. тонн, или 55% — приходится на долю сельхозорганизаций. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 22,5%.

Хозяйства населения продемонстрировали падение: в 2020-м они произвели 118,2 тыс. тонн молока, что на 1,8% меньше, чем годом ранее. Их удельный вес в общем объеме составил 30,8%.

На долю крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей пришлось 14,2%. В прошлом году они произвели около 54,6 тыс. тонн молока, рост составил 6,3%.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области производство яиц по итогам 2020 года выросло более чем на 13% В Кузнецке планируется благоустроить три сквера
Начат сбор предложений для внесения изменений в региональный закон о молодежной политике Житель Пензенского района подозревается в краже изделий из металла весом около 150 кг
В Пензенской области в 2020 году произведено более 430 тыс. тонн скота и птицы на убой Число пунктов вакцинации от коронавируса выросло в Пензенской области до 26
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама