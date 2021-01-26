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Пензенская область получит 197,6 млн. рублей в рамках проекта «Акселерация субъектов МСП»

17:27 | 26.01.2021 | АПК

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Пенза, 26 января 2021. PenzaNews. 197,6 млн. рублей будет предоставлено Пензенской области из федерального бюджета в 2021–2023 годах на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в рамках проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», являющегося частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Пензенская область получит 197,6 млн. рублей в рамках проекта «Акселерация субъектов МСП». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее соглашение заключено между Минсельхозом России и правительством Пензенской области.

В 2021 году регион получит 44,5 млн. рублей.

Из них 20,3 млн. рублей будет потрачено на оказание грантовой поддержки «Агростартап». 21,2 млн. рублей планируется распределить среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Еще 3 млн. рублей будет направлено на обеспечение деятельности центра компетенции в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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