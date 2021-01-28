Пензенская область получит почти 280 млн. рублей на развитие приоритетных подотраслей АПК АПК

Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Пензенская область получит из федерального бюджета 279,9 млн. рублей в 2021 году на развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования. Соответствующее соглашение заключено между Минсельхозом России и правительством региона.

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Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области, денежные средства планируется потратить, в частности, на возмещение части понесенных аграриями затрат по следующим направлениям: на 1 голову прироста поголовья коров молочного направления — 82,6 млн. рублей, на 1 га посевной площади — 42,3 млн. рублей, на закладку и уход за многолетними насаждениями — 25 млн. рублей.

Еще 55,5 млн. рублей пойдет на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Кроме того, регион получит 74,5 млн. рублей на поддержку семейных ферм и предоставление грантов «Агропрогресс».

В целом с учетом софинансирования из бюджета Пензенской области на эти цели предусмотрено 304,2 млн. рублей.