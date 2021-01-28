EN
17:05:38 Четверг, 28 января
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит почти 280 млн. рублей на развитие приоритетных подотраслей АПК

13:36 | 28.01.2021 | АПК

Печать

Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Пензенская область получит из федерального бюджета 279,9 млн. рублей в 2021 году на развитие приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и малых форм хозяйствования. Соответствующее соглашение заключено между Минсельхозом России и правительством региона.

Пензенская область получит почти 280 млн. рублей на развитие приоритетных подотраслей АПК. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области, денежные средства планируется потратить, в частности, на возмещение части понесенных аграриями затрат по следующим направлениям: на 1 голову прироста поголовья коров молочного направления — 82,6 млн. рублей, на 1 га посевной площади — 42,3 млн. рублей, на закладку и уход за многолетними насаждениями — 25 млн. рублей.

Еще 55,5 млн. рублей пойдет на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Кроме того, регион получит 74,5 млн. рублей на поддержку семейных ферм и предоставление грантов «Агропрогресс».

В целом с учетом софинансирования из бюджета Пензенской области на эти цели предусмотрено 304,2 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
«Лыжню России» планируется провести в Пензе 13 февраля Новая информация об авторе пейзажа из фондов пензенской галереи получена при реставрации
В Пензенской области в ходе операции «Автоперевозчик» выявлено более 360 нарушений В Пензе пройдет фестиваль «Открытый мир библиотек»
Пензенские триатлонисты вошли в список кандидатов в основной состав сборной России База отдыха «Белое озеро» передана в аренду с нарушениями — прокуратура
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама