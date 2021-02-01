Пензенская область получит 455,9 млн. рублей на развитие растениеводства и животноводства АПК

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. 455,9 млн. рублей будет предоставлено Пензенской области в 2021 году из федерального бюджета для оказания господдержки сельхозтоваропроизводителям в отдельных отраслях растениеводства и животноводства. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

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По информации ведомства, 40 млн. рублей планируется направить на возмещение части затрат на посев элитных семян.

55,3 млн. и 22 млн. рублей намечено потратить на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельхозстрахования в области растениеводства и животноводства соответственно.

101,1 млн. рублей будет предоставлено аграриям в качестве возмещения части затрат на проведение агротехнологических работ и 182,6 млн. рублей — на поддержку собственного производства молока.

Еще 55 млн. рублей планируется израсходовать на поддержку племенного животноводства.