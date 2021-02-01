EN
21:15:48 Понедельник, 1 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская область получит 455,9 млн. рублей на развитие растениеводства и животноводства

10:59 | 01.02.2021 | АПК

Печать

Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. 455,9 млн. рублей будет предоставлено Пензенской области в 2021 году из федерального бюджета для оказания господдержки сельхозтоваропроизводителям в отдельных отраслях растениеводства и животноводства. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Пензенская область получит 455,9 млн. рублей на развитие растениеводства и животноводства. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, 40 млн. рублей планируется направить на возмещение части затрат на посев элитных семян.

55,3 млн. и 22 млн. рублей намечено потратить на возмещение части затрат на уплату страховых премий по договорам сельхозстрахования в области растениеводства и животноводства соответственно.

101,1 млн. рублей будет предоставлено аграриям в качестве возмещения части затрат на проведение агротехнологических работ и 182,6 млн. рублей — на поддержку собственного производства молока.

Еще 55 млн. рублей планируется израсходовать на поддержку племенного животноводства.

Новости партнеров
Читайте также
Александр Никишин призвал активизировать работу по регистрации граждан на портале госуслуг Чемпионат ПФО по спортивной гимнастике пройдет в Пензе 4–6 февраля
В пензенской больнице №6 введен в эксплуатацию ангиограф стоимостью около 64 млн. рублей Приехавшая в Пензенскую область с Украины пенсионерка получила гражданство России
Более 50% населения Пензенской области протестировано на COVID-19 — власти региона Будущие дизайнеры представят свои работы на выставке в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама