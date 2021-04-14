Пензенская область в январе-марте экспортировала продукцию АПК на 17,1 млн. долларов АПК

Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Продукция агропромышленного комплекса на 17,1 млн. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-марте 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«По информации министерства сельского хозяйства Пензенской области, основную отгрузку осуществляют компания «РусГрейн», сахарные заводы региона, предприятия ГК «Дамате», ООО «Нудел Продукт», ООО «Ванюшкины сладости», ООО «Невский кондитер», АО «Пензенский хлебозавод №2», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», Пензенский филиал АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что всего в 2021 году предприятия агропромышленного комплекса региона планируют отгрузить на экспорт продукцию на 131,5 млн. долларов.