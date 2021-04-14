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Пензенская область в январе-марте экспортировала продукцию АПК на 17,1 млн. долларов

14:20 | 14.04.2021 | АПК

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Пенза, 14 апреля 2021. PenzaNews. Продукция агропромышленного комплекса на 17,1 млн. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-марте 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Пензенская область в январе-марте экспортировала продукцию АПК на 17,1 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По информации министерства сельского хозяйства Пензенской области, основную отгрузку осуществляют компания «РусГрейн», сахарные заводы региона, предприятия ГК «Дамате», ООО «Нудел Продукт», ООО «Ванюшкины сладости», ООО «Невский кондитер», АО «Пензенский хлебозавод №2», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Объединенные пензенские водочные заводы», Пензенский филиал АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что всего в 2021 году предприятия агропромышленного комплекса региона планируют отгрузить на экспорт продукцию на 131,5 млн. долларов.

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