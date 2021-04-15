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В Пензенской области на мелиоративные мероприятия планируется направить 123,5 млн. рублей

13:33 | 15.04.2021 | АПК

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Пенза, 15 апреля 2021. PenzaNews. 123,5 млн. рублей планируется направить на проведение мелиоративных мероприятий в Пензенской области в 2021 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

В Пензенской области на мелиоративные мероприятия планируется направить 123,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области в рамках реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК» предусмотрено 113,96 млн. рублей средств консолидированного бюджета на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения на площади 1,5 тыс. га. В рамках поддержки планируется строительство системы орошения с внесением сточных вод животноводческого комплекса. Площадь объекта составит 1,5–1,6 тыс. га», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что еще 9,5 млн. рублей предусмотрено в рамках ведомственной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» на реализацию культуртехнических мероприятий на площади 1,2 тыс. га.

«В настоящее время проработан и составлен перечень сельхозтоваропроизводителей, планирующих обратиться за средствами господдержки на проведение культуртехнических мероприятий», — отметили в Минсельхозе Пензенской области.

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