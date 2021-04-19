В 2021 году планируется ввести в оборот 31 тыс. га земель сельхозназначения АПК

Пенза, 19 апреля 2021. PenzaNews. 31 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения планируется ввести в оборот в Пензенской области в 2021 году, при этом 19 тыс. га будет расчищено от кустарниковой растительности. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Роман Калентьев.

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«На территории Пензенской области зарегистрировано 3 млн. 70 тыс. га земель сельхозназначения, среди них 2 млн. 200 тыс. га — это пашня. За прошлый год введено было в оборот 37 тыс. га земли, в том числе 14,3 тыс. [га] расчищено от кустарниковой растительности», — сказал он, выступая с докладом на оперативном совещании в правительстве региона в понедельник, 19 апреля.

Роман Калентьев добавил, что в 2020 году была проведена полная инвентаризация неиспользуемых земель сельхозназначения, по итогам которой определена их точная площадь, составлен реестр участков с указанием правообладателей, вида права и состояния.

«По каждому правообладателю неиспользуемых земель определены и применяются индивидуальные меры реагирования. Осуществляется контроль ввода земель в оборот с использованием данных спутниковой съемки», — отметил врио министра.

По его словам, в рамках ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации» в 2020 году на культуртехнические мероприятия, которые в основном были направлены на ввод земель в оборот, было выделено 11 млн. рублей, включая 10 млн. рублей средств федерального бюджета.

«За счет этого было введено 1,6 тыс. га наиболее сложных земель там, где собственники самостоятельно не смогли справиться», — уточнил он.

Роман Калентьев проинформировал о том, что в 2021 году в рамках данной программы на эти цели предусмотрено 9,5 млн. рублей, планируется провести соответствующие мероприятия на площади 1,2 тыс. га.

Комментируя ситуацию с неиспользуемыми землями сельхозназначения в целом, он обратил внимание на то, что меньше всего их осталось в Тамалинском, Бековском и Сердобском районах.

«Но в целом 207 тыс. га на 1 января 2021 года не используется в сельскохозяйственном обороте из пашни, в том числе 193 тыс. га из них сейчас заросли древесно-кустарниковой растительностью», — констатировал врио министра.