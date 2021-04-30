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Пензенский Минсельхоз за неделю заключил 64 соглашения о предоставлении средств господдержки

16:56 | 30.04.2021 | АПК

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Пенза, 30 апреля 2021. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области заключило на текущей неделе с аграриями 64 соглашения о предоставлении средств государственной поддержки. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе ведомства.

Пензенский Минсельхоз за неделю заключил 64 соглашения о предоставлении средств господдержки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сельхозтоваропроизводителям поступят субсидии в объеме 196,4 млн. рублей», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что средства будут направлены в том числе на проведение весенних полевых работ.

«Соглашения были заключены по мероприятиям поддержки на проведение агротехнологических работ, на поддержку собственного производства молока, на возмещение части затрат на прирост поголовья коров молочного направления», — сказали в Минсельхозе.

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