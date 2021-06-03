Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между пензенским правительством и «Русмолко» АПК

Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству между правительством Пензенской области и ООО «УК «Русмолко» подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко и генеральный директор компании Суманта Кумар Де.

Протоколом предусмотрена реализация четырех сельхозпроектов.

В Сердобском районе запланировано расширение молочно-товарного комплекса с 5,2 тыс. до 7,2 тыс. дойных коров, в Наровчатском — строительство производственных объектов для выращивания около 3 тыс. голов молодняка.

Кроме того, в этих районах намечено создать оросительные системы с использованием сточных вод животноводческих комплексов.

Согласно долгосрочной инвестиционной стратегии, ООО «УК «Русмолко» параллельно развивает молочное животноводство, растениеводство и семеноводство. За 13 лет работы компания инвестировала в экономику Пензенской области более 28 млрд. рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.