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Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между пензенским правительством и «Русмолко»

12:48 | 03.06.2021 | АПК

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Санкт-Петербург, 3 июня 2021. PenzaNews. Протокол о намерениях по взаимному сотрудничеству между правительством Пензенской области и ООО «УК «Русмолко» подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в четверг, 3 июня.

Подписан протокол о намерениях по сотрудничеству между пензенским правительством и «Русмолко»

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко и генеральный директор компании Суманта Кумар Де.

Протоколом предусмотрена реализация четырех сельхозпроектов.

В Сердобском районе запланировано расширение молочно-товарного комплекса с 5,2 тыс. до 7,2 тыс. дойных коров, в Наровчатском — строительство производственных объектов для выращивания около 3 тыс. голов молодняка.

Кроме того, в этих районах намечено создать оросительные системы с использованием сточных вод животноводческих комплексов.

Согласно долгосрочной инвестиционной стратегии, ООО «УК «Русмолко» параллельно развивает молочное животноводство, растениеводство и семеноводство. За 13 лет работы компания инвестировала в экономику Пензенской области более 28 млрд. рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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