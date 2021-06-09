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«День поля» пройдет в Пензенской области 15–16 июля

14:04 | 09.06.2021 | АПК

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Пенза, 9 июня 2021. PenzaNews. Крупное аграрное мероприятие «День поля» пройдет на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области 15 и 16 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

«День поля» пройдет в Пензенской области 15–16 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Российские и зарубежные фирмы-дилеры и заводы-изготовители представят участникам и гостям «Дня поля» новые образцы и модели, на выставочной площадке состоятся демопоказы сельхозагрегатов», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что также будет организована презентация семян, средств защиты растений и минеральных удобрений.

«Состоится ярмарка-презентация достижений отраслей сельского хозяйства», — отметили в Минсельхозе, уточнив, что программой мероприятия предусмотрена дегустация местной продукции.

В ведомстве обратили внимание на то, что второй день будет посвящен теме цифровой трансформации сельского хозяйства.

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