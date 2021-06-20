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Пензенская область за пять месяцев экспортировала продукцию АПК на 38,2 млн. долларов

13:41 | 20.06.2021 | АПК

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Пенза, 20 июня 2021. PenzaNews. Продукция агропромышленного комплекса на 38,2 млн. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-мае 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Минсельхоза региона.

Пензенская область за пять месяцев экспортировала продукцию АПК на 38,2 млн. долларов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, значительную долю в общем объеме составили мясо и пищевые мясные субпродукты, они отгружены за рубеж на 15,3 млн. долларов; а также какао и продукты из него (7 млн. долларов).

Помимо этого, Пензенская область экспортировала подсолнечное масло на 3,1 млн. долларов, минеральные воды с добавлением сахара на 2,4 млн. долларов, сахар и кондитерские изделия из него на 1,7 млн. долларов, свекловичный жом на 1,2 млн. долларов.

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