Пензенская область за пять месяцев экспортировала продукцию АПК на 38,2 млн. долларов АПК

Пенза, 20 июня 2021. PenzaNews. Продукция агропромышленного комплекса на 38,2 млн. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-мае 2021 года. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Минсельхоза региона.

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По информации ведомства, значительную долю в общем объеме составили мясо и пищевые мясные субпродукты, они отгружены за рубеж на 15,3 млн. долларов; а также какао и продукты из него (7 млн. долларов).

Помимо этого, Пензенская область экспортировала подсолнечное масло на 3,1 млн. долларов, минеральные воды с добавлением сахара на 2,4 млн. долларов, сахар и кондитерские изделия из него на 1,7 млн. долларов, свекловичный жом на 1,2 млн. долларов.