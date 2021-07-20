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В Пензенской области получено 138 тыс. тонн зерновых и зернобобовых

14:28 | 20.07.2021 | АПК

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Пенза, 20 июля 2021. PenzaNews. 138 тыс. тонн зерновых и зернобобовых получено в хозяйствах Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В Пензенской области получено 138 тыс. тонн зерновых и зернобобовых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Средняя урожайность по области — 31,2 центнера с га», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что валовой сбор озимой пшеницы составил 119,3 тыс. тонн при средней урожайности 31 центнер с га, озимой ржи — 1,4 тыс. тонн (18 центнерах с га), ячменя — 11,6 тыс. тонн (37 центнерах с га), овса — 294 тонн (30 центнеров с га), гороха — 5,3 тыс. тонн (25 центнеров с га).

«В этом году сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 853,7 тыс. га», — добавили в пресс-службе.

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