В Пензенской области получено около 493 тыс. тонн зерновых и зернобобовых АПК

Пенза, 27 июля 2021. PenzaNews. 492,9 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур получено в Пензенской области; средняя урожайность составила 30 центнеров с га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

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По информации ведомства, валовой сбор озимой пшеницы составил 395 тыс. тонн, средняя урожайность — 30 центнеров с га; озимой ржи — 9,1 тыс. тонн при средней урожайности 23 центнера с га; ячменя — 66,3 тыс. тонн при средней урожайности 33 центнера с га; овса — 2,3 тонн при урожайности 24 центнера с га; гороха — 17,7 тыс. тонн при средней урожайности 25 центнера с га.

«В этом году сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади 853,7 тыс. га», — отмечается в тексте.