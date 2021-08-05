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Минсельхоз Пензенской области скорректировал данные о средней урожайности зерновых

16:20 | 05.08.2021 | АПК

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Пенза, 5 августа 2021. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области скорректировало распространенную накануне информацию о средней урожайности зерновых и зернобобовых культур в регионе.

Минсельхоз Пензенской области скорректировал данные о средней урожайности зерновых. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Так, в минувшую среду, 4 августа, в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства, сообщалось, что средняя урожайность составляет 42 центнера с га, однако в том же релизе, датированном при этом уже 5 августа, говорится об урожайности в 28,6 центнера с га.

Кроме того, в сообщении скорректированы данные о намолоте зерновых и зернобобовых культур: 4 августа фигурировала цифра в 1,01 млн. тонн, в тексте от 5 августа она выросла до 1,02 млн. тонн.

Информация о том, что «Пензенская область продолжает занимать позицию лидера Приволжского федерального округа по средней урожайности зерновых и зернобобовых», осталась без изменения.

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