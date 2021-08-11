Валовой сбор зерна в Пензенской области достиг 1,4 млн. тонн АПК

Пенза, 11 августа 2021. PenzaNews. Валовой сбор зерна в Пензенской области достиг 1,4 млн. тонн; средняя урожайность в хозяйствах составляет 27,6 центнера с га. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства сельского хозяйства региона в среду, 11 августа.

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«В сельскохозяйственных предприятиях Пензенской области валовой сбор озимой пшеницы составляет 778,2 тыс. тонн при средней урожайности 28 центнеров с га, озимой ржи — 20,04 тыс. тонн при средней урожайности 24 центнера с га», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в хозяйствах региона намолочено 251 тыс. тонн яровой пшеницы при средней урожайности 28 центнера с га, 290 тыс. тонн ячменя при урожайности 30 центнеров с га, 20,3 тыс. тонн овса при урожайности 17 центнеров с га, 34,8 тыс. тонн гороха при урожайности 23 центнера с га.

«Аграрии региона приступили к уборке технических культур», — сказано в сообщении.

В нем уточняется, что работы ведутся в 15 районах; на данный момент технические культуры убраны с площади 5,4 тыс. га.