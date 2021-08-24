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В Пензенской области пройдет конкурс операторов машинного доения коров

09:28 | 24.08.2021 | АПК

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Пенза, 24 августа 2021. PenzaNews. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший оператор машинного доения коров» пройдет на базе фермерского хозяйства Николая Паршина в Городищенском районе Пензенской области в предстоящую среду, 25 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

В Пензенской области пройдет конкурс операторов машинного доения коров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Конкурсные задания будут состоять традиционно из двух частей: теоретической и практической», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что участникам предстоит ответить на вопросы, связанные со знанием физиологии молокообразования и молокоотдачи, гигиены содержания коров и помещений, устройства и эксплуатации доильного оборудования, получения продукции высокого качества, техники безопасности.

«При проведении практического задания всем участникам конкурса будут предоставлены равноценные рабочие места с необходимым набором инструментов и расходных материалов. Конкурсанты продемонстрируют свои практические умения по машинному доению коров, которые включают разборку и сборку доильной аппаратуры, процесс доения коров с учетом санитарной подготовки», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что оценивать работу конкурсантов будет комиссия, в состав которой войдут специалисты регионального Минсельхоза и Пензенского государственного аграрного университета.

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