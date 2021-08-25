Валовой сбор зерна в Пензенской области превысил 1,9 млн. тонн АПК

Пенза, 25 августа 2021. PenzaNews. Валовой сбор зерна в Пензенской области превысил 1,9 млн. тонн, средняя урожайность составляет 26,3 центнера с га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства сельского хозяйства.

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«В регионе получено 878,6 тыс. тонн озимой пшеницы при средней урожайности 27 центнеров с га, 618 тыс. тонн яровой пшеницы при средней урожайности 26 центнеров с га, валовой сбор ячменя превысил 340 тыс. тонн при средней урожайности 29 центнеров с га», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что технические культуры убраны в Пензенской области с площади 21,1 тыс. га.

«Сельхозтоваропроизводители Малосердобинского района приступили к уборке подсолнечника. Валовой сбор на отчетную дату — 225 тонн», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что в регионе продолжается сев озимых — на данный момент работы проведены на площади 18,7 тыс. га.