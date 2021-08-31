Валовой сбор зерновых и зернобобовых в Пензенской области превысил 2 млн. тонн АПК

Пенза, 31 августа 2021. PenzaNews. Валовой сбор зерновых и зернобобовых превысил в Пензенской области 2 млн. тонн; средняя урожайность в хозяйствах составляет 26 центнеров с га. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

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«В сельскохозяйственных предприятиях Пензенской области намолочено 904 тыс. тонн озимой пшеницы при средней урожайности 27 центнеров с га, 22,4 тыс. тонн озимой ржи при средней урожайности 24 центнера с га. Получено 672 тыс. тонн яровой пшеницы, средняя урожайность — 25 центнеров с га, валовой сбор ячменя — 343,8 тыс. тонн при средней урожайности 28 центнеров с га», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что технические культуры убраны на площади 29 тыс. га.

«К уборке подсолнечника приступили в хозяйствах Малосердобинского и Нижнеломовского районов, валовой сбор составляет 897 тонн. Аграрии Пачелмского района Пензенской области приступили к уборке сои, получено 69 тонн», — отмечается в пресс-релизе.

В сообщении обращается внимание на то, что в регионе продолжается сев озимых, работы проведены на площади свыше 100 тыс. га.