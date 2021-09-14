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В выходные вновь пройдет ярмарка у филармонии в Пензе

16:18 | 14.09.2021 | АПК

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Пенза, 14 сентября 2021. PenzaNews. Ярмарка, на которой будет представлена продукция местных производителей, пройдет у филармонии в Пензе в предстоящие выходные, 18 и 19 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза Пензенской области.

В выходные вновь пройдет ярмарка у филармонии в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Товаропроизводители районов Пензенской области по доступным ценам представят горожанам овощную продукцию, фрукты, ягоды, картофель, молочную продукцию, мясные и колбасные изделия, полуфабрикаты, консервацию, хлебобулочные и кондитерские изделия, мед и продукцию отрасли пчеловодства, сахар, растительные масла», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что также на ярмарке можно будет приобрести саженцы, садовый инвентарь и специальную одежду.

Из текста следует, что работа ярмарки будет сопровождаться культурной программой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в минувшие выходные, 11 и 12 сентября, неподалеку от пензенской филармонии также проходила сельхозярмарка.

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