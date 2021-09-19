В Пензенской области в январе-августе объемы производства молока сократились на 0,6% АПК

Пенза, 19 сентября 2021. PenzaNews. 264 тыс. 398 тонн молока произведено в Пензенской области в январе-августе 2021 года, что на 0,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Сельскохозяйственными организациями за 8 месяцев текущего года произведено 168 тыс. 631 тонна молока, рост — 21,8%.

В хозяйствах населения наблюдалось снижение объемов на 30,8% до 60 тыс. 223 тонн; в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — на 12,2% до 35 тыс. 544 тонн.

Таким образом, по итогам января-августа 2021 года удельный вес сельхозорганизаций в общем объеме составил 63,8%, хозяйств населения — 22,8%, крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 13,4%.