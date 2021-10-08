Пензенская область за 9 месяцев экспортировала продукцию АПК более чем на 89 млн. долларов АПК

Пенза, 8 октября 2021. PenzaNews. Продукция агропромышленного комплекса на 89,3 млн. долларов отправлена из Пензенской области на экспорт в январе-сентябре 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

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Из него следует, что продукция пищевой и перерабатывающей промышленности отгружена на сумму 41,7 млн. долларов, мясной и молочной — на 30,8 млн. долларов, продукция масложировой отрасли — на 5,8 млн. долларов, зерновые — на 2,8 млн. долларов.

«По итогам года планируется, что объем отгруженной на экспорт продукции агропромышленного комплекса Пензенской области в стоимостном выражении составит 131,5 млн. долларов», — отмечается в тексте.