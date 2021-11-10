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«Дамате» вложит 3,5 млрд. рублей в элеватор и комбикормовый завод в Колышлейском районе

17:47 | 10.11.2021 | АПК

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Пенза, 10 ноября 2021. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» инвестирует 3,5 млрд. рублей в модернизацию приобретенного в мае 2019 года элеватора и строительство нового комбикормового завода в Колышлейском районе Пензенской области в рамках расширения действующего проекта по производству мяса индейки до 207 тыс. тонн в год. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

«Дамате» вложит 3,5 млрд. рублей в элеватор и комбикормовый завод в Колышлейском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Благодаря запуску нового зернохранилища вместимостью 37,5 тыс. тонн компания планирует увеличить суммарную мощность единовременного хранения до 352 тыс. тонн. [...] После завершения строительства комбикормового завода предприятие сможет производить 50 тонн кормов в час, что позволит увеличить общую суммарную мощность по кормопроизводству «Дамате» до объема 886 тыс. тонн в год», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что ввести предприятия в эксплуатацию планируется к концу 2022 года.

«Помимо основных производственных сооружений — комбикормового цеха, башни элеватора, зерносушилки, зернохранилища, складов для шрота и тарного хранения, бункеров для готовой продукции, здесь же планируется возвести целый комплекс объектов инфраструктуры. Это дезинфекционные барьеры, оборудованные весами специальные пункты для приемки зерна и шрота, операторские, бытовые корпуса, противопожарная насосная станция, котельная, собственные локальные очистные сооружения, трансформаторная подстанция и ряд других вспомогательных объектов», — поясняется в сообщении.

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