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Умер Виктор Бученков

10:19 | 18.11.2021 | АПК

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Пенза, 18 ноября 2021. PenzaNews. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Бученков скончался на 74-м году жизни в минувшую среду, 17 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минсельхоза Пензенской области.

Умер Виктор Бученков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Министерство сельского хозяйства Пензенской области приносит свои искренние соболезнования семье, родным и близким Виктора Ивановича. Эта невосполнимая потеря и большое горе. Светлая память», — отмечается в тексте.

В нем подчеркивается, что Виктор Бученков внес значительный вклад в развитие агропромышленного комплекса региона.

«Виктор Иванович работал директором совхоза «Прогресс» Пензенского района Пензенской области, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, занимал должность директора государственного унитарного предприятия «Совхоз «Прогресс» Пензенского района Пензенской области, возглавлял государственное унитарное предприятие региона «Областной агропромышленный холдинг», — напоминается в сообщении.

В нем уточняется, что прощание с покойным пройдет в храме святых первоверховных апостолов Петра и Павла на улице Рахманинова в Пензе в предстоящую пятницу, 19 ноября, в 13.00.

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