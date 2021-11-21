Производство скота и птицы на убой в Пензенской области в январе-октябре выросло на 0,4% АПК

Пенза, 21 ноября 2021. PenzaNews. 348 тыс. 874 тонны скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области в январе-октябре 2021 года, что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В сельскохозяйственных организациях по итогам 10 месяцев текущего года производство увеличилось на 0,8% — до 330 тыс. 47 тонн. Доля таких хозяйств в общем объеме составила 94,6%.

В хозяйствах населения наблюдалось снижение объемов. Их результат за январь-октябрь 2021 года — 15 тыс. 835 тонн. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. Удельный вес хозяйств населения в общем объеме при этом сократился до 4,5%.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели нарастили производство скота и птицы. За 10 месяцев текущего года они достигли результата в 2 тыс. 992 тонны, рост к аналогичному периоду 2020-го — 10,8%. Вместе с тем в общем объеме на их долю приходится лишь 0,9%.