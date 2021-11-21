EN
15:59:00 Воскресенье, 21 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Производство скота и птицы на убой в Пензенской области в январе-октябре выросло на 0,4%

11:27 | 21.11.2021 | АПК

Печать

Пенза, 21 ноября 2021. PenzaNews. 348 тыс. 874 тонны скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области в январе-октябре 2021 года, что на 0,4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Производство скота и птицы на убой в Пензенской области в январе-октябре выросло на 0,4%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В сельскохозяйственных организациях по итогам 10 месяцев текущего года производство увеличилось на 0,8% — до 330 тыс. 47 тонн. Доля таких хозяйств в общем объеме составила 94,6%.

В хозяйствах населения наблюдалось снижение объемов. Их результат за январь-октябрь 2021 года — 15 тыс. 835 тонн. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. Удельный вес хозяйств населения в общем объеме при этом сократился до 4,5%.

Крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели нарастили производство скота и птицы. За 10 месяцев текущего года они достигли результата в 2 тыс. 992 тонны, рост к аналогичному периоду 2020-го — 10,8%. Вместе с тем в общем объеме на их долю приходится лишь 0,9%.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом Житель Пензенской области лишился более 1 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Пензенской области за сутки подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом Мягкова назначена главой администрации Белинского района
В Каменском районе при пожаре погиб мужчина Житель Заречного задержан за причинение смерти знакомой
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама