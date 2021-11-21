Производство молока в Пензенской области в январе-октябре сократились на 0,6% АПК

Пенза, 21 ноября 2021. PenzaNews. 326 тыс. 785 тонн молока произведено в Пензенской области в январе-октябре 2021 года, что на 0,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Сельскохозяйственными организациями за 10 месяцев текущего года произведено 212 тыс. 5 тонн молока, рост составил 21,1%.

В хозяйствах населения наблюдалось снижение объемов на 32,2% до 71 тыс. 833 тонн; в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — на 10% до 42 тыс. 947 тонн.

Таким образом, по итогам января-октября 2021 года удельный вес сельхозорганизаций в общем объеме составил 64,9%, хозяйств населения — 22%, крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 13,1%.